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Четверг, 19 декабря 2024, 10:26 мск

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Половина трафика YouTube перешла на российские платформы

Половина трафика с YouTube перешла на российские платформы, сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев на итоговом заседании общественного совета при Минцифры России.

«Нам нужна альтернатива, и мы видим, что у нас есть претенденты, готовые выходить на эти рынки. Это происходит достаточно быстро», – отметил Шадаев, которого цитирует ТАСС.

Напомним, что в августе в России началось замедление американского видеохостинга. Власти заявляли, что проблемы в работе связаны с бездействием Google по выполнению требований российского законодательства и отсутствием работы по замене устаревающего оборудования.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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