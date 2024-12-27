В России выявили более 20 фейковых сайтов о благотворительности

Специалисты по кибербезопасности обнаружили в рунете более 20 сайтов, замаскированных под благотворительные фонды и ресурсы по сбору пожертвований. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сотрудники компании F.A.C.C.T., которая занимается борьбой с киберпреступностью, выявили 21 активный домен. Размещенные по этим адресам сайты маскировались под благотворительные фонды и ресурсы по сбору средств.

Доменные имена были зарегистрированы таким образом, чтобы они были похожи и созвучны с названиями фондов. Мошенники полностью копировали дизайн и содержание официальных организаций.

При этом злоумышленники использовали фото реальных людей, полученные из социальных сетей, для сбора средств от неравнодушных граждан.

По словам киберспециалистов, руководство фейковых сайтов находится за пределами России.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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