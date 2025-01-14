российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 14 января 2025, 20:33 мск

Новости Технологии

Новости, Кратко, Популярное

Роскомнадзор отчитался об устранении сбоя в Рунете

Роскомнадзор сообщил о восстановлении работы Рунета после масштабного сбоя. «Установлено кратковременное нарушение связности. Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования», – отметили в ведомстве.

В Роскомнадзоре пояснили, что сетевая связность – это степень взаимодействия между сетями разных операторов, а также количество маршрутов и промежуточных узлов для интернет-трафика.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, Россия, Технологии,