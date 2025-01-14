Роскомнадзор отчитался об устранении сбоя в Рунете

Роскомнадзор сообщил о восстановлении работы Рунета после масштабного сбоя. «Установлено кратковременное нарушение связности. Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования», – отметили в ведомстве.
В Роскомнадзоре пояснили, что сетевая связность – это степень взаимодействия между сетями разных операторов, а также количество маршрутов и промежуточных узлов для интернет-трафика.
Москва, Светлана Антонова
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