Роскомнадзор отчитался об устранении сбоя в Рунете

Роскомнадзор сообщил о восстановлении работы Рунета после масштабного сбоя. «Установлено кратковременное нарушение связности. Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования», – отметили в ведомстве.

В Роскомнадзоре пояснили, что сетевая связность – это степень взаимодействия между сетями разных операторов, а также количество маршрутов и промежуточных узлов для интернет-трафика.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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