В МВД предупредили о новой схеме хищения аккаунтов на «Госуслугах»

МВД России раскрыло новую схему мошенничества, нацеленную на хищение аккаунтов на «Госуслугах». Аферисты, представляясь учителями и руководителями образовательных организаций, под предлогом обновления электронного журнала школьников пытаются получить доступ к личному кабинету на портале «Госуслуги». Об этом сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Злоумышленники под видом руководителей образовательной организации или педагогов звонят родителям под предлогом обновления электронного журнала, списков учащихся или профиля учащегося в «Сферуме»», – говорится в сообщении.

В киберполиции уточнили, что для правдоподобности мошенники используют данные настоящих работников школы, а также применяют технологии дипфэйкаи и подменные номера.

Для «обновления» аферисты просят предупредить ребенка, что ему будут звонить со школы. В ходе общения с ребенком злоумышленники убеждают его сообщить номер из СМС- сообщения. Код подтверждения мошенники используют для восстановления доступа к аккаунту жертвы на портале «Госуслуги» и дальнейшей противоправной деятельности, сообщили в управлении.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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