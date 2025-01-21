«Ростелеком» подтвердил утечку информации у одного из подрядчиков

В «Ростелекоме» подтвердили утечку данных пользователей, которая произошла, вероятно, из инфраструктуры подрядчика. Оператор принял меры по устранению выявленных угроз. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу госкомпании.

В «Ростелекоме» прокомментировали появившуюся в Сети информацию об утечке данных, приписываемой интернет-ресурсам «Ростелекома». Оператор «ранее фиксировал инциденты информационной безопасности у одного из своих подрядчиков, обслуживавших данные ресурсы», – заявили в компании. Там отметили, что «наиболее вероятно, что утечка произошла из инфраструктуры подрядчика».

В настоящее время оператор изучает содержимое базы данных, чтобы определить, какая часть данных была скомпрометирована и относится ли она к компании. «Предварительно можно сказать, что утечки особо чувствительных персональных данных не было», – заявили в «Ростелекоме».

Тем не менее, в компании рекомендовали пользователям сайтов company.rt.ru и zakupki.rostelecom.ru сбросить пароли и включить двухфакторную идентификацию там, где она доступна.

Ранее телеграм-канал «Утечки информации» сообщил о хакерской атаке на ресурсы «Ростелекома» company.rt.ru и zakupki.rostelecom.ru. Отмечается, что в полученных киберпреступниками базах, которые датируются сентябрем 2024 года, якобы содержится 154 тыс. адресов электронной почты и более 100 тыс. номеров телефонов.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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