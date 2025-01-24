Россиян предупредили о вирусе в Telegram, крадущем push-уведомления и СМС

Киберполиция МВД России предупредила о рассылке киберпреступниками через мессенджер Telegram вредоносного программного обеспечения. Вирус Mamont заражает устройства и крадет push-уведомления, СМС сообщения и фотографии из галереи для доступа к платежным средствам. Об этом сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Отмечается, что рассылка направлена на различные группы людей, включая военнослужащих. Злоумышленники направляют файлы с расширением .apk, сопровождая их вопросом: «Это ты на видео?». В названии файла используется слово «видео» в разных вариациях.

При открытии такого файла устанавливается приложение, которое заражает устройство трояном Mamont. Этот вирус считывает push-уведомления, СМС и фотографии из галереи. Кроме того, троян может автоматически пересылать файл всем контактам в мессенджере.

«Конечная цель злоумышленников – получение доступа к платежным средствам, однако персональные данные и любая информация со смартфона также может быть использована в противоправных целях», – сообщили в киберполиции.

Правоохранители призывают не открывать сообщения с неизвестным файлом, от кого бы то ни было они пришли.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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