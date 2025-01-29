Полиция предупредила о схеме мошенников с дубайским шоколадом

В России мошенники, пользуясь растущим спросом на дубайский шоколад, создают фальшивые онлайн-магазины для выманивания персональных данных и распространения вредоносного ПО. С таким предупреждением выступило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Мошенники всегда реагируют на актуальные тренды и новости. Не стал исключением и продолжающийся рост популярности дубайского шоколада. Интерес граждан к десерту используется для фишинговых атак и фейковых поставок», – говорится в сообщении киберполиции.

Как уточняют правоохранители, зоумышленники стали использовать фальшивые сайты с логотипами известных брендов, таких как Deliveroo и Fix Dessert Chocolatier, для распространения вредоносных программ или выманивания личных данных данных.

Компания Fix Dessert Chocolatier официально заявляла, что не имеет интернет-магазина и не занимается продажами в социальных сетях.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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