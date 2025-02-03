Мошенники рассылают вирусы под видом свадебных приглашений

Специалисты по кибербезопасности обнаружили новый вид обмана. Мошенники рассылают вирусы, маскируя их под приглашения на свадьбу. В результате у жертвы похищают персональные данные.

Злоумышленники используют троянец Tria – ранее неизвестную программу-стилер, которая крадет данные из СМС, популярных мессенджеров и e-mail на зараженных смартфонах, пишут «Известия» со слов специалистов команды Kaspersky GReAT. Вредонос поражает пользователей операционной системы Android.

Атаки зафиксированы в азиатских странах, однако специалисты подчеркивают, что с подобной схемой могут столкнуться пользователи из других регионов, в том числе и в России. Злоумышленники распространяют Tria через личные и групповые чаты в мессенджерах. Они присылают потенциальным жертвам приглашение на свадьбу и просят установить APK-файл для его просмотра.

Получатель «приглашения» скачивает программу, а в результате мошенники получают доступ к конфиденциальным данным и функциям на зараженном смартфоне. Одна из обнаруженных версий стилера Tria отличается тем, что дает атакующим возможность читать личные сообщения жертв в мессенджерах и электронной почте.

Аферисты пользуются тем, что свадьба ассоциируется у людей с позитивом, а значит, большинство откроет приглашение хотя бы из любопытства, не задумываясь. На свадьбу зовут только друзей и родственников – так называемый внутренний круг. К нему изначально больше доверия, поэтому даже если человек не ждет никаких приглашений, он может открыть файл, чтобы понять, о каком его друге или родственнике идет речь.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube