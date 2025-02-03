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Понедельник, 3 февраля 2025, 21:23 мск

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Мошенники использовали Wildberries для обмана Интернет-пользователей

Мошенники придумали новую схему обмана с помощью подделки домена популярного маркетплейса Wildberries. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Новая схема для фишинга Wildberries, для реализации которой мошенники просто слегка изменили уже существующую акцию от WB и T2 мобайл, разместив её на поддельном домене GIFT-WILDBERRIES.RU. В оригинальной акции (уже завершена) от пользователей требовалось подключить домашний интернет от T2, чтобы получить сертификат Wildberries на 4 000 рублей», – уточнили в киберполиции.

Таким образом мошенники предлагали авторизоваться в «аккаунте» Wildberries и предоставить им доступ к персональным данным.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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