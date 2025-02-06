Киберполиция предупредила о кражах аккаунтов Telegram через подключение к Wi-Fi

Мошенники используют фальшивые сети Wi-Fi в общественных местах для кражи аккаунтов Telegram. Об этом сообщило Управление по борьбе с кибепреступлениями МВД России. Такие случаи отмечены в аэропорту Шереметьево.

«Злоумышленники создают собственные фальшивые сети, которые внешне выглядят как реальные. С вредоносными сетями можно столкнуться в любом общественном месте. Например, в аэропорту Шереметьево работала точка доступа с названием SVO_Free», – говорится в сообщении киберполиции.

После подключения к такой сети пользователь сталкивается с просьбой пройти авторизацию, которая подразумевает введение кода, который приходит по SMS.

Однако, как уточнили в ведомстве, в случае с мошенниками вместо стандартной процедуры предлагается авторизоваться через Telegram. Для этого необходимо отправить шестизначный код, который приходит через SMS в сервисном боте. Таким образом злоумышленники получают доступ к Telegram-аккаунту жертвы.

В пресс-службе аэропорта Шереметьево в связи с подобными инцидентами просят пассажиров подключаться только к официальной сети _Sheremetyevo Wi-Fi, авторизация в ней проходит через номер мобильного телефона.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube