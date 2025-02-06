В России разработали новый ГОСТ для беспилотников

В России разработали государственный стандарт для беспилотников, применяемых в строительстве и при проведении геодезических работ. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Разработкой нового ГОСТа занимается Министерство строительства. «Стандарт предназначен для унификации современных методов геодезических работ в строительстве, включая инженерно-геодезические изыскания, с использованием беспилотных авиационных систем», – сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что с помощью дронов можно осуществлять съемку с низких высот для получения изображений с высоким разрешением, что особенно важно для детального изучения территории.

Кроме того, снижается воздействие на экосистему по сравнению с традиционными методами наземной съемки, что особенно актуально в природоохранных зонах.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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