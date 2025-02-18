В МВД предупредили о мошеннических звонках детям от «руководства школы»

Россиян предупредили о мошеннических звонках подросткам якобы от руководства школы. Злоумышленники вынуждают их сообщить код от «Госуслуг» якобы для восстановления аккаунта и убеждают отдать имеющиеся в доме ценности, сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По информации правоохранителей, одним из потерпевших стал подросток, которому мошенники позвонили под видом завуча. Сначала у него выманили код для восстановления аккаунта на «Госуслугах», после чего создали видимость «взлома» личного кабинета и переключили на «следователя».

Находясь в стрессовой ситуации, школьник согласился пообщаться со лже-полицейским, который в итоге убедил его провести «видеообыск» в квартире и «задекларировать» имеющиеся дома ценности. Их он передал курьеру, которого преступники предположительно использовали втемную. Чтобы избежать лишних вопросов от курьера семейные сбережения были упакованы в коробку и замаскированы книгами из домашней библиотеки. Родители школьника обнаружили пропажу только вечером.

В МВД отметили, что атаки мошенников на детей и подростков фиксируются регулярно, и призвали родителей поговорить с детьми о киберугрозах.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube