Четверть россиян оценивают работу ИИ как халтурную

Четверть россиян считают, что работа, выполненная с помощью нейросетей, является халтурой. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

В опросе приняли участие 1600 экономически активных россиян из всех округов страны. «26% опрошенных россиян относятся к работе, выполненной с помощью нейросетей, как к высококачественной, и столько же (26%) – как к халтурной», – приводит результаты исследования РИА «Новости».

Половина респондентов пока не определились с оценкой. По их мнению, многое зависит от людей, которые управляют рабочим процессом с применением ИИ. При этом россияне уверены, что ИИ «принесет безработицу в будущем», а «стандартные обороты, сведения из сети, очень часто – плагиат чужих текстов».

Больше скепсиса выражают мужчины и люди с высшим образованием. Респонденты со средним профессиональным образованием реже критикуют работу нейросетей. При этом среди молодежи больше приверженцев применения ИИ. Участники опроса моложе 35 лет чаще придерживаются мнения, что технология значительно ускоряет и упрощает работу, помогает решать рутинные задачи и оптимизировать простые ручные действия.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube