Специалисты Роскомнадзора в феврале отразили более 800 DDoS-атак

Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования в феврале 2025 года отразили более 800 DDoS-атак. Об этом сообщает Роскомнадзор.

«Отразили 822 DDoS-атаки в отношении систем защищаемых субъектов государственного управления, финансового сектора и операторов связи», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, максимальная мощность DDoS-атаки за указанный период составила 599 Гбит/с и до 57 млн пакетов в секунду (п/с), а максимальная продолжительность – 71 час 27 минут.

Кроме того, в феврале специалисты заблокировали 9 078 фишинговых ресурсов и 44 сайта, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение. Также были выявлены и устранены 453 нарушения маршрутизации трафика со стороны 189 организаций.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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