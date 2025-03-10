Киберполиция рекомендовала россиянам обновить Telegram для защиты от мошенников

Киберполиция выступила с рекомендацией обновить мессенджер Telegram, поскольку в его новой версии появилась функция, направленная на борьбу с мошенничеством. Об этом сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в своем тг-канале.

«Теперь при связи с незнакомым номером пользователи смогут увидеть дату регистрации и страну, в которой зарегистрирован телефонный номер», – говорится в сообщении.

Если данные не соответствует тому, что говорит или кем представляется собеседник, лучше прекратить общение, предупредили в ведомстве. Там также призвали с осторожностью относиться к недавно зарегистрированным аккаунтам.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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