На «Госуслугах» открыли черновик заявления для записи в 1 класс

На портале «Госуслуги» открыта форма черновика заявления для поступления в 1 класс, сообщило Минцифры РФ. Школы начнут принимать заявления до 1 апреля.

Родители могут заполнить черновик заявления уже сейчас. После его формирования черновика заявления появится таймер обратного отсчета, который подскажет, через какое время можно подать документы. За день до старта приемной кампании «Госуслуги» пришлют дополнительное напоминание.

В Минцифры отметили, что в 2024 году в первую волну записи на «Госуслугах» было подано 825 тысяч заявлений в 1 класс. Более 75% из них родители заполнили заранее. В ведомстве обратили внимание на то, что школы учитывают очередность подачи заявок и сначала зачисляют тех, кто подал заявление раньше.

Заявления в школу по месту прописки или в любую другую, у кого есть льготы, будут принимать до 30 июня. А с 6 июля по 5 сентября заявления можно будет подать независимо от адреса проживания и наличия льгот – в этом случае ребенка зачислят только при наличии свободных мест.

Запись в 1 класс на «Госуслугах» доступна во всех регионах России, кроме Москвы и Московской области, где жители могут воспользоваться услугой на региональных порталах.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube