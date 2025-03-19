Кибермошенники маскируются под судебных приставов

Мошенники в России рассылают пользователям письма, замаскированные под официальные уведомления от судебных приставов. В результате компьютер или корпоративная сеть оказываются заражены вредоносами, что грозит утечкой данных.

Новую мощную волну фишинга на российские компании с использованием вируса-трояна удаленного доступа DarkWatchman RAT зафиксировали специалисты по кибербезопасности, пишут «Известия». Десятки компаний и граждан получили фишинговые письма от московского Межрайонного отдела судебных приставов. Внутри каждого сообщения находится архив, после открытия которого вирус-троян проникает как в корпоративную сеть, так и в личную. Он незаметно фиксирует каждое нажатие клавиш на устройстве жертвы, позволяя получать доступ к паролям и банковским данным.

Это вредоносное ПО уже неоднократно было задействовано для атак на российских граждан и компании: в 2023 году троян DarkWatchman RAT распространялся через фишинговые письма под видом мобилизационных предписаний, а в прошлом году его выдавали за запрос бухгалтерских или налоговых документов.

О росте числа попыток обмана со стороны мошенников, которые выдают себя за судебных приставов, заявили и в Федеральной службе судебных приставов. «В своей преступной деятельности они используют поддельные уведомления и электронную рассылку фишинговых писем. ФССП России обращает внимание, что судебные приставы не звонят через приложения мессенджеров, не направляют СМС-сообщения и не пользуются электронной почтой для официальных уведомлений», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Получить достоверную информацию о наличии задолженности возможно с помощью «Банка данных исполнительных производств» на официальном сайте или в приложении ФССП, а также с помощью портала госуслуг. Погасить имеющуюся задолженность возможно только через портал или сформировав квитанцию для оплаты задолженности в любой кредитной организации.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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