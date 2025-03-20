В России нашли способ определения человека по клавиатурному почерку

Ученые Московского государственного университета информационных технологий, радиотехники и электроники (РТУ МИРЭА) разработали способ определения человека по тому, как он печатает на клавиатуре. Об этом сообщает «Газете.Ru».

«Традиционные методы аутентификации, такие как пароли, часто оказываются уязвимыми. Новая система предлагает надежную альтернативу, которая защищает от несанкционированного доступа. Кроме того, такой метод не требует дополнительного оборудования, что значительно снижает затраты на внедрение», – говорится в статье.

Модуль аутентификации и поведенческого анализа идентифицирует пользователей по их уникальному клавиатурному почерку. Система анализирует характеристики набора текста на клавиатуре – скорость, динамика печати, частота возникновения ошибок при вводе и другие параметры. Далее создается уникальный для каждого пользователя вектор характеристик и сравнивается с шаблоном в базе данных.

Проект призван повысить уровень безопасности доступа к информационной системе предприятия. Сейчас специалисты проводят исследование влияния физического состояния человека на его клавиатурный почерк, что сделает систему еще более точной и адаптивной.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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