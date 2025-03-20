В Роскомнадзоре объяснили причину сбоев в работе некоторых сервисов

Сбои в работе некоторых российских интернет-сервисов связаны с использованием иностранных серверов. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

«Неработоспособность некоторых российских сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что отечественным организациям рекомендуется пользоваться мощностями российских хостинг-провайдеров.

Ранее сбои были зафиксированы в работе нескольких российских провайдеров, операторов связи, мессенджеров и маркетплейсов. Сообщения о неполадках поступали из различных регионов страны, причем наибольшее число жалоб зафиксировано в столице.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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