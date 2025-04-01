В России обнаружили новые смартфоны с предустановленными вирусами

На российском рынке обнаружили новые смартфоны, которые заражены вирусами, ворующими аккаунты в мессенджерах и криптовалюту. Гаджеты продаются в неавторизованных магазинах.

«Лаборатория Касперского» обнаружила вирус в смартфонах на платформе Android, который дает злоумышленникам почти неограниченные возможности по контролю над телефоном, передает РБК. Злоумышленники заражают новые устройства – подделки под популярные модели смартфонов.

Новая версия трояна Triada может красть криптовалюту и аккаунты в мессенджерах. Вредонос распространяется в прошивках телефонов и попадает в каждый процесс. Вирус способен отправлять сообщения от лица пользователя, подменять номера во время звонков, следить за активностью жертвы в браузерах и блокировать сетевые соединения.

Поддельные зараженные гаджеты продаются в неавторизованных онлайн-магазинах. По словам экспертов по кибербезопасности, на одном из этапов цепочка поставок оказывается скомпрометированной, поэтому в магазинах могут даже не подозревать, что продают смартфоны с трояном.

На данный момент от вируса пострадали свыше 2,6 тыс. пользователей в разных странах, большинство – в России. С июня 2024 по март 2025 года создатели вредоноса перевели на свои криптокошельки около 270 тысяч долларов в разной криптовалюте. При этом в реальности сумма может быть больше, так как не всю цифровую валюту можно отследить.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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