На «Госуслугах» появился сервис про сим-карты

На портале «Госуслуг» появился сервис «Сим-карты», который позволяет узнать, сколько абонентских номеров оформлено на конкретное имя и заблокировать лишние. Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ.

В ведомстве обратили внимание, что телефонные мошенники, совершая преступления, могут использовать незаконно оформленные номера. «Проверив свои договоры с мобильными операторами, вы можете быть уверенным, что на ваше имя не зарегистрирована «серая» сим-карта», – уточнили в Минцифры.

«По номерам, которые вызывают вопросы, на Госуслугах можно приостановить договор. Затем обратитесь к оператору для выяснения обстоятельств. Лишний или неактуальный договор связи можно расторгнуть, подав заявление оператору на Госуслугах. Предварительно нужно будет погасить задолженность, если она есть», – пояснили в ведомстве.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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