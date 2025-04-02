Роскомнадзор сообщил о рекордной DDoS-атаке

В марте 2025 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования заблокировали 7 724 фишинговых ресурса и 62 сайта, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение, а максимальная продолжительность DDoS-атаки составила 141 час 12 минут. Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора.

В ведомстве отметили, что всего было отражено 1 152 DDoS-атаки на системы государственного управления, операторов связи, предприятий онлайн-торговли, средств массовой информации, финансового, топливно-энергетического и транспортного секторов.

Максимальная мощность DDoS-атаки за указанный период достигла 988,64 Гбит/с, 359,33 млн пакетов в секунду.

Чаще всего атаки совершались с IP-адресов, зарегистрированных на территории США, Тайваня, Нидерландов, Великобритании и Германии, уточнили в Роскомнадзоре.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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