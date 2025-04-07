Мошенники воруют деньги россиян с помощью QR-кодов на подъездах

Мошенники начали похищать личные данные и деньги россиян с помощью QR-кодов, размещаемых в объявлениях на подъездах домов и в других общественных местах. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Внутрь поддельного QR-кода интегрирована ссылка на мошеннический сайт или на скачивание вредоносной программы.

Кроме того, злоумышленники могут создавать поддельные квитанции, предупредили в киберполиции. «Мошенники также могут подменить QR-код, и вместо оплаты за товары и услуги деньги уйдут на счет преступников», – рассказали ТАСС с ведомстве.

В МВД рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам в интернете и не скачивать ненадежные файлы. Кроме того, нужно использовать надежные антивирусные программы для защиты информации.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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