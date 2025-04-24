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Четверг, 24 апреля 2025, 15:06 мск

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Великобритания запретила поставлять в Россию джойстики

Фото: Freepik

Великобритания ввела запрет на экспорт в Россию игровых контроллеров. Об этом сообщает британское посольство в РФ

«Великобритания запретила экспорт в Россию контроллеров игровых консолей, которые используются для пилотирования беспилотников на линии фронта в Украине», – говорится в сообщении дипмиссии.

Новый пакет британских санкций против РФ включает в общей сложности 150 ограничительных мер, в частности, он закрывает доступ к технологиям, включая программное обеспечение для поиска новых нефтяных и газовых скважин.

Стоит отметить, что ранее Евросоюз также ввел запрет на экспорт игровых контроллеров в Россию под тем же предлогом.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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