Великобритания запретила поставлять в Россию джойстики

Великобритания ввела запрет на экспорт в Россию игровых контроллеров. Об этом сообщает британское посольство в РФ
«Великобритания запретила экспорт в Россию контроллеров игровых консолей, которые используются для пилотирования беспилотников на линии фронта в Украине», – говорится в сообщении дипмиссии.
Новый пакет британских санкций против РФ включает в общей сложности 150 ограничительных мер, в частности, он закрывает доступ к технологиям, включая программное обеспечение для поиска новых нефтяных и газовых скважин.
Стоит отметить, что ранее Евросоюз также ввел запрет на экспорт игровых контроллеров в Россию под тем же предлогом.
Лондон, Зоя Осколкова
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