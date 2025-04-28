В России участились случаи срезания линий связи с опор ЛЭП

Региональные операторы жалуются на то, что линии связи для подключения к интернету, подвешенные на опорах ЛЭП, стали чаще срезать. В свою очередь «Россети» заявили, что операторы должны платить за размещение проводов.

Проблема была озвучена на форуме MUSE, который проходил с 23 по 26 апреля, передает РБК. Речь идет о тех линиях, которые подвешены на опорах ЛЭП и идут от узла связи до пользовательского оборудования: обычно через них к интернету подключены абоненты в секторе индивидуальной жилищной застройки, частные дома. Сейчас в сегменте малоэтажной застройки проживает каждый пятый абонент, или 20% от общего числа интернет-пользователей в России, и эта доля растет, а в ближайшее время может приблизиться к 25%. По словам операторов, проблема со срезанными линиями «с каждым днем усиливается», а сами абоненты могут не сразу понять, что у них что-то срезали.

В ассоциации «Ростелесеть», которая включает 170 региональных компаний связи, сообщили, что ранее «Россети» брали с оператора плату за использование опоры, на которой тот мог размещать на подвесе свой кабель и к этому же подвесу крепить также абонентские линии. Сейчас «Россети», требуют плату за каждый кабель. При этом последние не являются имуществом операторов, они принадлежат абонентам, но «Россети» требуют оплату за них с операторов. Попытка переложить эту стоимость на поставщиков связи приведет или к росту тарифов за услуги пропорционально затратам за размещение, или оператор откажется от этих линий, так как они абонентские.

Ассоциация подготовила пакет документов с соответствующими изменениями в пункт 6 статьи 6 закона «О связи». В ближайшее время «Ростелесеть» планирует направить инициативу в Минцифры и комитет Госдумы по информационной политике. Глава ассоциации привел в пример Казахстан, где абонентские линии размещаются на опорах бесплатно.

В свою очередь представитель «Россетей» заявил, что вопрос оплаты размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на воздушных линиях электропередачи «урегулирован практически со всеми операторами связи, включая крупнейших», а схема с «абонентскими линиями» «придумана недобросовестными операторами связи для того, чтобы избежать последствий внедоговорного размещения ВОЛС на опорах воздушных линий электропередачи и переложить на потребителей услуг связи свою законную обязанность по оплате услуг за их размещение». Незаконно размещенные ВОЛС демонтируются, но только после нескольких безуспешных попыток их узаконивания.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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