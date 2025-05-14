В течение двух лет в новостройках обеспечат работу нескольких интернет-провайдеров

Правительство РФ работает над тем, чтобы решить проблему монополии услуг связи в новостройках. Как сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, в течение двух лет появится требование о наличии минимум трех интернет-провайдеров в новых жилых комплексах.

«Ввести стандарт по новым домам мы планируем где-то в ближайший год-два», – сказал министр, отвечая на вопрос о перспективе решения о работе в доме не менее трех интернет-провайдеров на пленарном заседании «Умный город в структуре новых национальных проектов».

При этом Шадаев подчеркнул, что доступ к разным провайдерам должны иметь и жильцы старых домов.

«С точки зрения старого фонда, мы вместе с Минстроем эту работу ведем. Сейчас, мне кажется, уже достаточно хорошее проникновение. У нас в целом отрасль операторская очень конкурентная. И вот закон, который был принят в прошлом году, он позволяет существенным образом упростить процесс попадания оператора в дом. Мне кажется, что в ближайшие несколько лет конкуренция будет еще более жесткая за потребителя», – заверил глава Минцифры.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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