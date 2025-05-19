За год Национальная система противодействия отразила более 14 тысяч DDoS-атак

С марта 2024 года Национальная система противодействия DDoS-атакам (НСПА) отразила более 14 000 попыток взлома. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«За время работы система отразила более 14 219 DDoS-атак на ресурсы российских организаций. На сегодняшний день к системе подключено 7704 ресурса 969 организаций, включая крупные государственные и частные структуры, телекоммуникационные компании, банки, операторов критической информационной инфраструктуры», – рассказали в ведомстве.

В надзорном ведомстве напомнили, что НСПА была создана в ответ рост числа кибератак на Россию после начала специальной военной операции. Так, по данным РКН, за 2024 год число DDoS-атак относительно 2023 года выросло на 70%. В РКН отметили, что количество участников системы продолжает расти, передает «Газета.ru».

«В ответ на этот вызов Роскомнадзор создал Национальную систему противодействия DDoS-атакам (НСПА). Система обеспечивает дополнительную защиту ресурсов российского сегмента интернета с использованием возможностей технических средств противодействия угрозам. Система была создана менее чем за год на базе подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП)», – подчеркнули в РКН.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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