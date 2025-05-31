Для защиты от хакеров россиян просят придумывать пароли минимум из 15 знаков

Короткие пароли из пяти-семи символов могут быть взломаны хакерами за несколько секунд. С таким предупреждением выступил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов в интервью ТАСС.

Он пояснил, что для киберпреступников не имеет значения, числовой это пароль, буквенный или комбинированный.

«От длины пароля в районе 15 символов начинается уже приемлемое, в плохом для хакеров смысле слова, время – тысячи лет взлома», – сказал Голованов.

По словам эксперта, если пароль состоит из 16 символов, и в него входят прописные и строчные буквы, цифры и специальные символы, то такой пароль считается надежным. «Но в случае с компаниями, к сожалению, нужно убедить 10 тыс. их сотрудников придумать такие пароли», – заметил Голованов.

Эксперт отметил, что в последние 20 лет одними из самых часто используемых паролей являются слово «пароль» и его варианты, к примеру, «p@rol», «password», «par0l», «paro1» и другие комбинации, но их количество ограничено. Такие пароли легко подобрать, особенно с помощью программ, которые сами придумывают вариации, которые мог использовать человек, рассказал он.

Даже если похищенная база с паролями защищена, на компьютере с хорошей видеокартой можно перебирать до 15 млн вариантов в секунду, что позволяет взломать пароли из семи цифр «менее чем за одну секунду», добавил Голованов.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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