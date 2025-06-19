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NewDayNews.ru

Четверг, 19 июня 2025, 15:20 мск

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В «Автодоре» заявили о невозможности обеспечить связь на всех федеральных трассах

В России есть дороги, на которых никогда не будет доступна мобильная связь. Об этом заявил глава госкорпорации «Автодор» Вячеслав Петушенко.

По его словам, некоторые участки федеральных трасс в стране навсегда останутся без мобильной связи, поскольку они пролегают через ряд «закрытых территорий», передает РБК.

«Есть некоторые места, где этой связи не будет никогда. Не потому, что Минцифры плохо работает, а потому, что есть закрытые территории. Связи там просто не будет» – пояснил глава госкомпании.

Петушенко не уточнил, о каких именно территориях идет речь, но упомянул, что подобные участки есть на трассе М-11, которая связывает Москву и Санкт-Петербург. Глава «Автодора» отметил, что у госкорпорации «ничего не получилось» с попыткой организовать там мобильную связь.

Ранее в Госдуме сообщали, что, по данным на март 2025 года, сетями GSM покрыты почти 90% федеральных автодорог, сетями LTE – от 54% до 75%.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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