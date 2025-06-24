Россия вошла в тройку лидеров по числу зараженных хакерами устройств

Россия заняла третье место в мире по числу устройств, которые заражены вредоносным программным обеспечением. Об этом говорится в исследовании специализирующейся на защите бизнеса от кибератак компании StormWall.

Турция возглавила мировой рейтинг по числу устройств, задействованных в ботнетах, передает «Газета.ru». По данным специалистов, в стране 2,23 млн гаджетов заражены хакерами и могут использоваться для DDoS-атак, рассылки спама или кражи данных. Это связано с высокой концентрацией уязвимых IoT-устройств и ростом спроса на недорогие хостинг-услуги, используемые злоумышленниками.

На втором месте – США, где числится 1,26 млн гаджетов, вовлеченных в ботнеты. По словам экспертов, в Штатах отмечается слабая защита домашних маршрутизаторов и использование американской инфраструктуры как прокси-платформы.

Россия замыкает тройку лидеров: в мае 2025 года в стране было обнаружено более 607 тысяч устройств в ботнетах, что на 36% выше показателя годичной давности.

«С каждым годом число устройств в ботнетах стремительно растет. Злоумышленники пытаются найти новые регионы, которые можно использовать для наращивания объемов ботнетов и повышения их мощности. Хакеры стремятся сделать ботнеты максимально эффективными инструментами для запуска кибератак», – рассказала специалисты по кибербезопасности.

Эксперты рекомендуют компаниям внедрять многоуровневую защиту от DDoS-атак, включая фильтрацию трафика и WAF, следить за внутренней сетевой активностью, чтобы быстро выявлять зараженные устройства и контролировать IoT-устройства.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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