Число вакансий для людей без опыта сократилось на треть из-за ChatGPT

В мире почти на треть снизилось число вакансий для начинающих работников с момента запуска чат-бота ChatGPT. Об этом свидетельствует исследование, результаты которого опубликовала газета The Times.

Рекрутинговые сервисы отмечают снижение числа объявлений о работе для людей без опыта. Так число вакансий для стажеров, выпускников и младших специалистов, не требующих диплома, упало на 31,9%. Такие предложения занимают теперь лишь четверть рынка труда, с 2022 года их доля снизилась на 4%.

Кроме того, с появлением нейросетей среди крупных компаний наблюдается тенденция к сокращению персонала. Так британская телекоммуникационная компания BT в мае 2023 года объявила о планах заменить 10 000 сотрудников искусственным интеллектом к концу десятилетия. Сокращения коснутся прежде всего должностей, связанных с обработкой звонков и диагностикой сетей.

По прогнозам специалистов по ИИ, в течение ближайших пяти лет технологии могут сократить половину всех офисных должностей начального уровня. Это, в свою очередь, может повысить уровень безработицы во всем мире на 20%.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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