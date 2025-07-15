В России наведут порядок с массовыми отключениями мобильного интернета

В России регламентируют массовые отключения мобильного интернета. Минцифры и бизнес обсуждают регулирование подобных мер, пишет газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленные источники на рынке связи.

Отключение мобильного интернета – это один из способов борьбы с беспилотниками, однако в отрасли отмечают, что отключения часто носят хаотичный характер, а распоряжения дают региональные и федеральные структуры и есть сомнения, что их требования обоснованны. Чтобы упорядочить и сократить массовые отключения, Минцифры и бизнес обсуждают введение правил отключения мобильного интернета.

«До последнего времени операторы связи следовали указаниям Роскомнадзора и силовых ведомств, в частности, ФСБ. Это было стандартной практикой – например, в ходе подготовки к различным массовым мероприятиям. Но в силу сложившейся обстановки и участившихся атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) структур, отдающих подобные распоряжения, стало слишком много», – отметил один из собеседников издания.

Сейчас специалисты операторов перегружены заявками с требованиями об отключениях, которые присылают не уполномоченные на это руководители местного уровня. Эти заявки из регионов надо отправлять в Москву, рассматривать их и определять, легитимны они или нет, составлять планы отключения – всё это требует времени, из-за этого не всегда доступ можно оперативно блокировать там, где это действительно нужно. С другой стороны, по ошибке доступ можно заблокировать там, где это в принципе не требуется.

Отключение мобильного интернета не только негативно сказывается на возможностях пользователей, но и может влиять на бизнес: руководители предприятий часто просят не блокировать мобильный интернет на территории их заводов и фабрик. Мотивируют они это тем, что работающее там оборудование в технологических процессах использует LTE. Кроме того, через мобильный интернет переходит всё больше и больше голосового трафика, то есть при его отсутствии невозможно даже позвонить.

Сейчас обсуждается вопрос, как навести порядок с блокировками мобильного интернета, подтвердил изданию федеральный чиновник. «Очень много разных органов дают поручения его отключить и забывают сказать, когда включить», – отметил он.

В свою очередь в Роскомнадзоре сообщили, что не знакомы с этими инициативами, но отметили, что поддерживают централизацию процесса введения временных ограничений на работу сети.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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