Роскомнадзор заблокировал сервис по замеру скорости интернета Speedtest

Роскомнадзор ограничил доступ к сервису мониторинга скорости и качества интернет-соединения Speedtest от американской компании Ookla из-за угроз безопасности Рунету. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там пояснили, что сервис заблокирован «согласно постановлению правительства РФ № 127 от 12.02.2020 в связи с выявленными угрозами безопасности работы сети связи общего пользования и российского сегмента сети «Интернет».

В РКН порекомендовали использовать доверенные отечественные аналоги, например, «ПроСеть», разработанное в подведомственном Роскомнадзору Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

Как заявил депутат Госдумы Антон Немкин, Speedtest собирал в России технические данные о работе сетей, которые могли попасть к иностранным спецслужбам.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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