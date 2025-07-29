Глава «Роскосмоса» прибыл в США на переговоры с NASA

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов приехал в США на переговоры с руководством NASA. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Баканов прибыл в Хьюстон, где проведет встречу с исполняющим обязанности главы NASA Шоном Даффи, запланированную на 31 июля. Отмечается, что это будут первые с 2018 года переговоры руководителей «Роскосмоса» и NASA.

«Мы планируем обсудить продолжение программы перекрестных полетов, вопрос продления эксплуатации Международной космической станции, а также деятельность российско-американской рабочей группы по вопросам будущего безопасного сведения МКС с орбиты и затопления станции в заданном районе океана», – сказал Баканов.

Кроме того, российская делегация посетит Космический центр имени Джонсона, где ознакомится с работой структурных подразделений центра. Накануне старта миссии Crew-11 глава «Роскосмоса» встретится с экипажем космического корабля Crew Dragon, в состав которого по программе перекрестных полетов входит космонавт «Роскосмоса» Олег Платонов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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