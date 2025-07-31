Почему же загнулся планшет Чубайса?

11 июля представители «Роснано» в арбитражном суде добились перевода процесса по делу о проекте «Plastic Logic» в закрытый режим. Возможно, это было связано с тем, что в ходе судебных слушаний неожиданно выяснилось, что дофинансирование проекта со стороны «Роснано» продолжалось уже после отставки Анатолия Чубайса при новом председателе правления Сергее Куликове. А всего через год после того, как новая команда «Роснано» приняла решение о ликвидации проекта, на смену российской компании пришел тайваньский инвестор. Он успешно и с выгодой для себя воспользовался технологическими разработками, в которые «Роснано» за многие годы вложило миллиарды рублей. А команда Сергея Куликова бросила проект, посчитав его бесперспективным. В этой связи иск, поданный «Роснано» в марте 2025 года к Анатолию Чубайсу и семи бывшим топ-менеджерам о взыскании с них солидарно убытков по проекту «Plastic Logic» на сумму 5,6 миллиардов рублей, стал выглядеть нелогично. Странно и то, что этот иск вообще появился, поскольку Сергеем Куликовым и его юристами были пропущены все возможные сроки исковой давности.

Именно в проекте «Plastic Logic» ясно отразились все возможности и недостатки российской модели венчурного инвестирования с использованием государственных средств. Его долгая, громкая и скандальная история ставит под вопрос не только перспективы, но и саму жизнеспособность этой модели.

Эпопея «Plastic Logic»

Заявка на финансирование от проекта «Plastic Logic Ltd» поступила в «Роснано» в 2009 году, когда на рынке еще не существовало аналогичных планшетов, и прежде всего «яблочного» IPad. К тому времени Россия уже взяла курс на достижение технологического суверенитета и трансфер в страну передовых технологий. Проект вполне вписывался в эти задачи и идеологию, поэтому его финансирование было одобрено советом директоров «Роснано» с участием представителей государства и независимых директоров.

Стратегия предусматривала вхождение «Роснано» в капитал ирландской «Plastic Logic Ltd», которая на тот момент являлась одним из мировых лидеров в области пластиковой электроники, обладая 73 патентами на передовые технологии. У компании был свой завод в Дрездене – первая и единственная в мире в то время производственная линия по выпуску продукции пластиковой электроники. Ключевым инвестором проекта, помимо «Роснано», выступил один из крупнейших мировых инвестиционных фондов – «OAK Investment Partners», работающий с 1978 года. Продукция «Plastic Logic Ltd» завоевала в 2010 году второе место на крупнейшей международной выставке электроники и IT-технологий «CES 2010» в Лас-Вегасе.

В 2011 году Анатолий Чубайс был, видимо, абсолютно уверен в грядущем успехе проекта создания российского планшета для школьников. И даже продемонстрировал прототип устройства президенту Владимиру Путину, сообщив, что «Роснано» собирается построить завод по производству таких планшетов в Зеленограде по примеру аналогичного предприятия в Дрездене.

Однако уже в том же 2011 году стало ясно, что школьный «планшет Чубайса» не сможет конкурировать с iPad от Apple и устройством для чтения Kindle от Amazon. Но от развития самой технологии гибких экранов компания отказываться не собиралась.

В конце 2011 года «Роснано» получило рекомендацию независимой консалтинговой фирмы «Hendy Сonsulting» вместо строительства завода по производству одного продукта – планшета, доработать технологию и сосредоточиться на производстве компонентов: чипов и гибких дисплеев. Также было предложено вместо завода создать в России центр исследования и разработки технологий в сфере гибкой электроники (R&D). А сами дисплеи на основе тех технологий, что должны быть разработаны при участии «Роснано», было рекомендовано в будущем производить в Китае, где издержки ниже.

Новый бизнес-план «Роснано» по проекту «Plastic Logic» был утвержден советом директоров компании в 2012 году. Его финансирование продолжилось. По состоянию на 2013 год всего в проект было проинвестировано 674 млн. долларов. Из них фонд «OAK Investment Partners» вложил 264 миллиона, а «Роснано» 255. Остальные средства были привлечены от других инвесторов.

С 2014 года проект «Plastic Logic» развивался в двух направлениях. Первым стал перенос существующего производства дисплеев из Германии в Китай для удешевления производства. Вторым – дальнейшее развитие технологии гибкой пластиковой электроники. Деятельность в сфере R&D была организована через британский стартап «FlexEnable Ltd». В нём «Роснано» получило 98,5% акций. И если перенос производства в Китай столкнулся с проблемами, вызванными жесткими антиковидными ограничениями, то развитие R&D-составляющей проекта продвигалось достаточно успешно.

В 2015 году было принято решение о создании первого в России «Российского центра гибкой электроники» на базе технологий и патентов, принадлежащих «FlexEnable Ltd». Этот центр был построен в Троицке, успешно введен в эксплуатацию в марте 2020 года, и работает до сих пор.

Открытие центра гибкой электроники, который не мог бы появиться без проекта «Plastic Logic», в отчете «Роснано» по итогам работы за 2023 год, подписанном Сергеем Куликовым, указано в качестве одного из основных достижений компании. То есть, Куликов осведомлен о том, что итогом проекта «Plastic Logic» стали не только убытки, но и укрепление технологического суверенитета страны за счет трансфера технологий, разработанных в рамках этого проекта.

Тем не менее, в 2021 году «Роснано» почему-то прекратило финансирование «FlexEnable». После чего новым инвестором «FlexEnable» стала компания «Coretronic» – крупнейший производитель электроники в Тайване. С этими новыми акционерами «FlexEnable» успешно наладила массовое производство в Азии пластиковых дисплеев для криптокошельков Ledger. К сожалению, в прибылях от этих продаж «Роснано» потеряло возможность участвовать, отказавшись от финансирования проекта. Будут ли по поводу упущенной выгоды предъявляться претензии нынешнему главе «Роснано» Сергею Куликову неизвестно.

В 2025 году, когда «Роснано» уже окончательно оборвало связь с проектом, ликвидировав свою 100% «дочку» ООО «Пластик лоджик», Сергей Куликов встречался с президентом России и рассказывал ему о состоянии дел в компании. «Мы в команде договорились, что наши мечты, в отличие от газпромовских, при нас и не должны сбываться», – пошутил Сергей Куликов, имея в виду, что средний срок реализации проектов в сфере технологических решений, которые основаны на инновациях и требуют больших инвестиций, составляет около 20 лет.

При этом Куликов, вероятно умолчал, что преждевременное прекращение финансирования «FlexEnable», длившееся около семи лет, лишило «Роснано» возможной прибыли на мировых рынках. По иронии судьбы, именно в мае 2025 года, когда Сергей Куликов встречался с Владимиром Путиным, «FlexEnable» получила престижную награду «Display Component of the Year Award 2025» от «Общества информационных дисплеев» (SID) за свои материалы FlexiOM для органических тонкоплёночных транзисторов (OTFT).

Гром грянул

В августе 2024 года, когда процесс ликвидации ООО «Пластик лоджик» был завершен, Мещанским судом Москвы был арестован бывший генеральный директор компании Борис Галкин. Его обвинили в растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Своей вины он не признал. Другими обвиняемыми в хищении средств при создании «планшета Чубайса» стали экс-зампред правления «Роснано» Юрий Удальцов и еще один бывший гендиректор ООО «Пластик лоджик» Николай Тычинин. Оба они были объявлены в международный розыск, а затем и заочно арестованы.

А в марте 2025 г. в арбитражный суд поступил иск, в котором утверждалось, что проект «Plastic Logic» был заведомо невыгодным. В этой связи «Роснано» под руководством Сергея Куликова потребовало взыскать убытки в размере 5,6 млрд рублей за период с 2015 по 2020 год с Анатолия Чубайса и семи бывших членов правления «Роснано». В этом списке есть как Удальцов и Тычинин, которые разыскиваются в рамках уголовного дела о «Plastic Logic», так и бывшие топ-менеджеры «Роснано» Дмитрий Пимкин, Герман Пихоя и Владимир Аветисян, которые не руководили реализацией проекта и к которым у правоохранителей претензий не возникло.

Вероятно, их имена были включены в исковые требования о солидарной ответственности по убыткам от проекта «Plastic Logic» потому, что они, как и другие члены правления, участвовали в голосованиях, касавшихся дофинансирования проекта. Остается неясным, почему в этот список не были тогда внесены все члены правления «Роснано», входившие в него за период с 2015 по 2020 год. Кроме того, финансирование проекта утверждалось решениями совета директоров, а не членов правления компании. К тому же из материалов арбитражного суда известно, что как минимум один из участников претензионного списка «Роснано» – Владимир Аветисян – и вовсе в 2013 году воздержался при рассмотрении вопроса о дофинансировании проекта «Plastic Logic». Что и было зафиксировано в протоколе заседания правления компании.

Исключительный иск

Источники, близкие к «Роснано», сообщали, что юристы компании отговаривали Сергея Куликова от подачи иска о взыскании убытков к бывшим топ-менеджерам. И на то были веские причины. Согласно уставу «Роснано», изначальное решение о финансировании проекта и его дофинансировании на протяжении более 10 лет, как уже отмечалось, принималось не членами правления, а советом директоров. В который среди прочих входили Эльвира Набиуллина, Денис Мантуров, Аркадий Дворкович и другие представители государства. Но к ним исковые претензии «Роснано» пока не адресует. Хотя известно, что вопросы, связанные с реализацией и дофинансированием «Plastic Logic», утверждались советом директоров «Роснано» в период с 2015 по 2020 год не менее десяти раз.

Кроме того, государство, как единственный акционер «Роснано», на протяжении всего срока реализации проекта «Plastic Logic», было осведомлено обо всех корпоративных решениях с ним связанных. И ни разу не предъявило каких-либо претензий по этому проекту.

Впрочем, и иска никакого не должно было быть. У Сергея Куликова, возглавившего «Роснано» в декабре 2020 года, было два месяца на то, чтобы войти в курс дел и подписать годовой отчет вверенной ему компании. Что он и сделал. Таким образом юридически признав, что он осведомлен обо всём, что происходило в «Роснано» до него. После этого у Куликова было ещё целых три года на то, чтобы подать судебный иск в случае, если он обнаружил какой-либо ущерб, нанесенный компании. Этот срок истек 1 февраля 2024 года. А иск к бывшим менеджерам «Роснано» был подан лишь в конце марта 2025 года, когда все сроки исковой давности уже закончились. И юристы «Роснано» не могли этого не понимать. Поэтому, наверное, и отговаривали Сергея Куликова.

Более того, в 2014 году правление «Роснано» было упразднено, а полномочия и ответственность за принятие решений по финансированию инвестиционных проектов были перераспределены между советом директоров «Роснано» и созданной управляющей компанией – «УК Роснано». По сути, она и стала в качестве юридического лица единым исполнительным органом – руководителем «Роснано». А в договоре между АО «Роснано» и «УК Роснано» было указано, что УК не несет ответственности за убытки, вызванные исполнением решений совета директоров. Тем не менее, иск о возмещении убытков по проекту «Plastic Logic» в период с 2015 по 2020 год Сергей Куликов решил подать именно к членам правления «УК Роснано», а не к членам совета директоров.

Как тебе такое, Илон Маск?

В среде венчурных инвесторов популярен анекдот про беседу двух чиновников о том, что если бы Илон Маск жил в России, то он наверняка отбывал бы еще первый срок за создание PayPal.

Имеется ввиду, что любой проект, который понес убытки в условиях венчурной модели с участием государственных средств, будет выглядеть как растрата. А его инициаторы рискуют потом долго судиться с государством.

О рисках, заложенных в самой бизнес-модели «Роснано» – венчурных инвестициях под заемные, да ещё и государственные деньги – неоднократно говорил и один из традиционных оппонентов Чубайса, бывший зампред правления Владимир Аветисян, пришедший в компанию в 2013 году.

Такие риски в 2019 году признавал и нынешний министр обороны Андрей Белоусов, будучи помощником президента по экономическим вопросам и одним создателей «Агентства стратегических инициатив». Издание «Ведомости» тогда сообщало: «Андрей Белоусов обратил внимание Владимира Путина на то, что за «восемь неудач» при венчурном инвестировании бюджетных денег «можно получить 20 лет суммарно». Так, по его словам, устроено законодательство. И именно по этой причине «все убегают от этого венчурного финансирования», уверен помощник президента».

Тем не менее, в случае с «Роснано», модель, при всех её недостатках и рисках, работала. В том же 2019 году Анатолий Чубайс сообщал президенту РФ Владимиру Путину, что построенные «Роснано» заводы заплатили в федеральный бюджет за весь период работы 132 млрд рублей, в полном объёме возместив вклад государства в компанию. По данным на 2020 год, благодаря инвестициям «Роснано» в 37 регионах России было построено 126 предприятий и созданы десятки тысяч новых рабочих мест в несырьевой экономике.

В декабре 2021 года во время ежегодной пресс-конференции Владимир Путин подтвердил, что в самой идее создания «Роснано» уже были заложены риски венчурных инвестиций: «Надо сказать, что вообще компания «Роснано» – это, по сути, венчурная компания. Не буду скрывать, я был одним из инициаторов создания этой компании… Конечно, в значительной степени непроторённым путём коллеги шли. Ясно, что часть проектов реализована успешно, а часть, к сожалению, не удалось реализовать. Это рискованные вложения. Поэтому государство и шло на то, чтобы обеспечить эту работу своими гарантиями». – отметил президент.

Успехи работы «Роснано» при Чубайсе признавал и сменивший его Сергей Куликов. Став главой компании, он сообщал в отчете за 2022 год, что сумма выходов из проектов компании путём продажи их акций или долей за всё время деятельности «Роснано» составила около 200 миллиардов рублей, сравнявшись с инвестиционными затратами.

Судебное разбирательство по проекту «Plastic Logic», чем бы оно не закончилось, неизбежно во многом определит будущее венчурных инвестиций в России.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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