В России ввели новый класс воздушного пространства для БПЛА

В России для полетов беспилотников ввели новый класс воздушного пространства H. Соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Как отметили в пресс-службе кабмина, это решение создаст условия для дальнейшего развития в стране гражданской беспилотной авиации и обеспечит безопасность полетов.

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, которое прошло 28 января этого года, распорядился установить отдельный класс воздушного пространства для упрощения выполнения полетов БПЛА. Уточняется, что класс H стал четвертым в российском воздушном пространстве после классов A, С и G.

Класс Н вводится в воздушном пространстве от 0 до 150 метров относительно земной или водной поверхности. Кроме того, беспилотники будут летать на специально выделенных маршрутах на высотах ниже 3050 метров. Ответственной за публикацию информации о маршрутах полетов и условия их использования определена Росавиация.

Таким образом, Россия стала одной из немногих стран, где существует отдельный класс воздушного пространства для беспилотников, заявили в кабмине.

«Это действительно важный шаг, который позволит повысить интеграцию беспилотных авиационных систем в воздушное пространство и упростит их эксплуатацию в условиях постоянно растущего спроса на использование в различных отраслях», – указал зампредседателя правительства Виталий Савельев.

Вице-премьер добавил, что по итогам анализа правоприменительной практики использования БПЛА будет проведена работа «по точечной донастройке этого направления».

Глава Минтранса Андрей Никитин, в свою очередь, отметил, что беспилотники все активнее внедряются в российскую экономику и транспортную систему страны – в первой половине года количество полетов БПЛА увеличилось на 26%.

Со своей стороны, руководитель Росавиации Дмитрий Ядров указал, что появление класса H повысит масштабы использования беспилотников, поскольку регулярность их полетов теперь может существенно вырасти, а цена летного часа снизиться. «Перед маркетплейсами открывается возможность для эффективного внедрения дронов в свою логистику, а у провайдеров услуг беспилотного мониторинга, к примеру, трубопроводов, повысится конкурентоспособность по отношению к традиционным авиационным компаниям», – указал он.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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