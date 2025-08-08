В России хотят запретить крупному бизнесу использовать иностранное ПО

Минцифры предложило с 1 сентября 2027 года запретить крупному бизнесу использовать иностранные корпоративные облачные сервисы и программное обеспечение (ПО) в информационных системах хранения и обработки персональных данных. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на письмо главы ведомства Максута Шадаева министру промышленности и торговли Антону Алиханову.

Как следует из документа, запрет не распространится на малые и средние предприятия, индивидуальных предпринимателей и физлиц. Инициатива Минцифры также не предусматривает полной блокировки доступа к иностранному ПО. Как полагает Шадаев, это «не представляется обоснованным», указывается в письме.

Соответствующие законопроекты в Минцифры хотят разработать совместно с Минпромторгом и другими ведомствами к 1 мая 2026 года.

Шадаев обосновал свое предложение рисками утраты доступа и компрометации информации, которая хранится на серверах за пределами России. Действующее законодательство не предусматривает обязанность по использованию российского ПО в информационных системах хранения и обработки персональных данных, что создает дополнительные угрозы для их сохранности, указывается в письме. В связи с этим Минцифры предлагает ввести поэтапный запрет на использование для каждой категории и класса таких решений и сервисов с учетом зрелости и конкурентоспособности имеющихся российских аналогов.

Введение ограничения позволит стимулировать спрос на отечественные программные решения и облачные сервисы и ускорит переход российских компаний на их использование, подчеркнул Шадаев в письме.

Сейчас в России действует запрет на использование иностранных облачных сервисов только для государственных структур. Ограничение введено с сентября 2024 года.

Представитель Минпромторга сообщил изданию, что в ведомстве согласны с необходимостью поэтапного отказа от иностранного ПО в работе госорганов и объектов критической информационной инфраструктуры.

С помощью облачных сервисов можно использовать вычислительные ресурсы и программы, которые расположены на удаленных серверах и доступны через интернет. Эти платформы применяются для коммуникации, разработки и размещения корпоративных приложений, а также для обработки данных. Среди иностранных облачных сервисов в корпоративных структурах наиболее распространены Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform и др.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube