Портал «Госуслуги» подвергся массированной кибератаке

Сегодня с 12:00 мск портал государственных услуг подвергается массированной DDoS-атаке из-за рубежа. Об этом сообщает Минцифры РФ.
«Незначительное число пользователей может столкнуться с трудностями при входе на портал из-за работающей системы фильтрации трафика», – предупредили в министерстве.
В то же время в Минцифры заверили, что все атаки успешно отражаются.
«Данные пользователей находятся под защитой», – подчеркивается в сообщении.
В министерстве уточнили, что для обеспечения информационной безопасности портала «Госуслуги» выстроена многоуровневая высокотехнологичная эшелонированная защита.
Москва, Анастасия Смирнова
© 2025, РИА «Новый День»