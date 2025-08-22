Портал «Госуслуги» подвергся массированной кибератаке

Сегодня с 12:00 мск портал государственных услуг подвергается массированной DDoS-атаке из-за рубежа. Об этом сообщает Минцифры РФ.

«Незначительное число пользователей может столкнуться с трудностями при входе на портал из-за работающей системы фильтрации трафика», – предупредили в министерстве.

В то же время в Минцифры заверили, что все атаки успешно отражаются.

«Данные пользователей находятся под защитой», – подчеркивается в сообщении.

В министерстве уточнили, что для обеспечения информационной безопасности портала «Госуслуги» выстроена многоуровневая высокотехнологичная эшелонированная защита.

Москва, Анастасия Смирнова

