На МКС загерметизировали четыре трещины

На российском сегменте Международной космической станции (МКС) успешно загерметизировали четыре трещины. Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов.

Для поиска и контроля трещин космонавты использовали три прибора – ультразвуковой и вихретоковый дефектоскопы, а также ультразвуковой толщиномер.

«В период с 2020 по начало 2024 год на РС МКС космонавты обнаружили четыре сквозные трещины, которые были успешно загерметизированы. С помощью этих трех аппаратов происходит контроль отремонтированных мест, и пока что утечек атмосферы там не наблюдается. Но сеансы наблюдения за возможными местами негерметичности требуется продолжать», – отметили в ЦПК.

Во время работы на МКС космонавтам предстоит раз в неделю во время сеанса целевой работы сканировать потенциально проблемные и отремонтированные места возникновения негерметичностей, а также проводить мониторинг участков, где возможны утечки. Результаты мониторинга будут переданы на Землю.

