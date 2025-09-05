В России реализовали доступ к популярным сервисам при ограничении интернета

Операторы связи начали в пилотном режиме предоставлять доступ к наиболее востребованным российским сервисам при ограничении интернета. Об этом сообщило Минцифры.

«Наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы и сайты будут доступны гражданам в периоды ограничений работы мобильного интернета по причине безопасности», – говорится в заявлении ведомства.

Минцифры совместно с операторами связи разработало специальное техническое решение, позволяющее не блокировать важные ресурсы. Речь идет о портале «Госуслуги», платформе для дистанционного голосования, сайтах президента и правительства РФ, соцсетях, маркетплейсах, навигаторах, сервисах такси, службах доставки, супермаркетах и ряде других платформ. Данный список будет оперативно пополняться, пообещали в ведомстве.

«Операторы уже обеспечивают доступ к этим сервисам в пилотном режиме», – подчеркнули в Минцифры, отметив, что для доступа к ним не требуется дополнительной идентификации и прохождения капчи.

В министерстве добавили, что данная мера позволит уменьшить для граждан неудобства, с которыми они сталкиваются из-за необходимых для обеспечения безопасности отключений мобильного интернета.

В последние месяцы в российских регионах наблюдаются систематические перебои в работе мобильного интернета, которые в основном связаны с мерами безопасности из-за атак украинских беспилотников.

Москва, Наталья Петрова

