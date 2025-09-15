В мессенджере МАХ появилась возможность создать «Цифровой ID»

В национальном мессенджере МАХ в тестовом режиме появился сервис по созданию цифрового аналога бумажных документов – «Цифровой ID».

Как пояснила пресс-служба мессенджера, «Цифровой ID» позволяет подтверждать возраст, статус студента, многодетного родителя и многое другое. Подтверждение личности осуществляется посредством постоянно обновляющегося каждые 30 секунд динамического QR-кода в профиле, что обеспечивает безопасность его использования.

В пресс-службе МАХ уточнили, что «Цифровой ID» будет действителен только на том устройстве, на котором он создавался. При этом невозможно сделать скриншот, поскольку вместо QR-кода на фото будет белый экран, а доступ осуществляется только через Face ID или по отпечатку пальца. При сканировании QR-кода персональная информация недоступна.

«Воспользоваться «Цифровым ID» можно будет при заселении в гостиницу, при покупке товаров, требующих подтверждения возраста старше 18 лет, а также статуса пенсионера, многодетного или студента», – уточнили в пресс-службе национального мессенджера.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube