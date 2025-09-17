Cкоро в России появится аналог Starlink – глава «Роскосмоса»

В России скоро появится собственный терминал спутниковой связи, аналогичный Starlink, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в эфире «Соловьев Live».

«Скоро у нас будет создан свой терминал Starlink. В обязательном порядке надо делать и свое спутниковое устройство», – сказал он в ответ на высказывание ведущего Владимира Соловьева о том, что российская армия, как и ВСУ, использует терминалы Starlink.

По словам Баканова, отечественная разработка не будет уступать устройству американской компании SpaceX.

Он добавил, что российская частная компания уже создала низкоорбитальную группировку спутников, аналогичную Starlink. «Первый этап ее развертывания начнется в декабре этого года и охватит 300 аппаратов, второй – 900. Мы движемся в этом направлении ударными темпами», – отметил глава «Роскосмоса».

Баканов уточнил, что уже несколько тестовых спутников выведены на орбиту, «они прошли инспекцию и доработку».

«Серийные аппараты будут запускаться по 16 единиц на одной ракете. Начало – декабрь этого года, а в течение двух лет группировка будет полностью развернута», – добавил он.

В мае гендиректор «Роскосмоса» заявлял, что российским ответом на глобальную спутниковую систему Starlink станет проект «Рассвет», который разрабатывается аэрокосмической компанией «Бюро 1440», напоминают «Известия». По его словам, реализация этого проекта позволит управлять отечественными беспилотниками с повышенной точностью. СМИ сообщали, что создание низкоорбитальной спутниковой группировки обойдется «Бюро 1440» примерно в 445 млрд рублей.

Москва, Наталья Петрова

