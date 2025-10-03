В Роскачестве предупредили об опасности зарядки телефона в общественных местах

Зарядка смартфона в общественных местах может нести риски взлома. Об этом заявили в Роскачестве.

«Злоумышленники не дремлют и могут использовать общедоступные USB-порты для внедрения USB-накопителей, которые могут содержать в себе вредоносные программы для мониторинга устройств. Таким образом хакеры могут получить доступ к телефонам и планшетам, заряженным через такие устройства», – пояснили в организации.

В особенности это касается устаревших моделей телефонов, программное обеспечение которых давно не обновлялось.

Если зарядить гаджет все же нужно, при подключении необходимо проверить, не появилось ли при подключении на экране окно с просьбой «разрешить» что-либо.

«Следует избегать использования кабелей и адаптеров, которые вы нашли. Особенно будьте внимательны в общественном месте, если провод выходит из стены, стойки, столба, и не понятно, куда уходит. Также рискованно брать зарядные устройства у незнакомых людей», – подчеркнули в Роскачестве.

Москва, Зоя Осколкова

