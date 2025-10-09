Созданные ИИ программы увеличивают уязвимость компаний в 15 раз

Разработанное искусственным интеллектом программное обеспечение увеличивает уязвимость компаний в 15 раз в сравнении с теми, кто пользуется программами, созданными человеком. Об этом сообщили «Известиям» в Центре мониторинга и противодействия кибератакам компании «Информзащита».

На данном этапе вред от написанного ИИ ПО, так называемого вайб-кодинга, превышает пользу, считают эксперты. Количество таких брешей в ИТ-системах российских компаний увеличилось почти на 30% за год.

«Наиболее уязвимы для угроз вайб-кодинга стартапы, малый и средний бизнес. Скорость внедрения новых решений здесь часто опережает развитие процессов контроля, что и создает риски. Также у малого бизнеса меньше средств, которые они готовы выделить на информационную безопасность, от этого используемое ПО часто оказывается незащищенным», – отмечают специалисты.

По слова экспертов, сгенерированный ИИ-код – глобальный тренд и актуален не только для России. Популярность этих технологий растет, как и число программ, содержащих ошибки и потенциальные уязвимости.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

