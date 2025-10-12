В МВД предупредили о новом шпионском приложении, крадущем данные

Правоохранители сообщили о распространении в России нового шпионского приложения ClayRat. Вредоносная программа может получать доступ к личным данным пользователей и самостоятельно распространяться. Об этом сообщило Управление по борьбе с киберпреступностью МВД России.

Киберпреступники распространяют ClayRat через поддельные телеграм-каналы и фишинговые сайты, маскируя его под популярные приложения – WhatsApp, Google Photos, TikTok, YouTube. После установки вредоносная программа получает доступ к SMS, журналам звонков, уведомлениям, системным данным и даже камерам смартфонов.

Шпионское приложение также распространяет себя. Оно автоматически рассылает вредоносные ссылки всем контактам из адресной книги жертвы, превращая каждый зараженный телефон в точку распространения.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube