В киберполиции предупредили о мошенничестве с перегоном машин из-за рубежа

В киберполиции заявили об участившихся случаях мошенничества в мессенджерах под предлогом перегона машин из-за рубежа.

«Злоумышленники используют высокий спрос на такую технику, предлагая гражданам выгодные условия и короткие сроки доставки», – сообщается в телеграм-канале Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Как отметили в ведомстве, вычислить мошенническое объявление можно по требованию оплаты в криптовалюте. Для этого потенциальной жертве предлагают установить приложение для криптокошелька, а потом просят перевести крупную сумму денег якобы для подтверждения платежеспособности или вступительного платежа.

Среди других признаков мошеннической схемы – стоимость автомобиля значительно ниже рыночной, настойчивые призывы к быстрой сделке под предлогом повышения цен, предложение перейти по ссылкам от незнакомых лиц для «подтверждения платежа» или «оформления документов».

В киберполиции рекомендовали крайне осторожно подходить к предложениям о покупке автомобилей по «слишком выгодным» ценам, избегать расчетов криптовалютой, не переходить по ссылкам, присланным незнакомцами. Кроме того, правоохранители призывают не сообщать коды из SMS и данные банковских карт третьим лицам.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube