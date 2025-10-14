На «Госуслугах» появился новый способ защиты аккаунта

На портале «Госуслуги» появилась новая возможность защитить аккаунт от мошенников – с помощью доверенного контакта, которому будет приходить дополнительный код подтверждения при смене пароля. Об этом сообщает Минцифры России.

В качестве доверенного контакта может выступать родственник или близкий друг. У него не будет доступа к личному кабинету, и он не сможет выполнять действия от имени пользователя.

Для подключения доверенного контакта нужно войти в личный кабинет на «Госуслугах», выбрать в разделе «Безопасность» опцию «Доверенный контакт» и добавить туда его имя как в паспорте (отчество и фамилию указывать не нужно), номер телефона, привязанный к «Госуслугам», куда будут приходить смс с кодом. Затем необходимо отправить этому лицу приглашение, которое придет в его личный кабинет. Время на подтверждение запроса ограничено, и если пользователь не успеет принять запрос, то нужно будет отправить приглашение заново.

«Если приглашение будет принято, информация о доверенном контакте появится в вашем личном кабинете. Теперь при восстановлении доступа к вашему аккаунту смс-код сначала будет приходить ему»», – отметили в Минцифры.

Функция доступна всем пользователям «Госуслуг» старше 14 лет. Доверенный контакт может быть только один, однако у каждого доверенного контакта может быть до пяти доверителей. Такой контакт должен отвечать следующим требованиям: гражданство России, возраст от 18 лет, подтвержденная учетная запись на «Госуслугах», сведения о паспорте РФ и актуальном номере телефона в личном кабинете. Отключить доверенный контакт или сменить его можно в любое время в личном кабинете.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube