В 2025 году объем утечек данных российских компаний вырос в 138 раз

В России резко вырос объем дискредитированных данных. За первые девять месяцев 2025 года в сеть утекло в 138 раз больше информации по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в отчете центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA.

«Объем утекших данных составил 748 терабайт – это в 138 раз больше, чем в том же периоде 2024 года. Однако большую часть этого объема составляет неструктурированная информация: архивы и сканы случайных документов, фотографии и видеофайлы», – приводит «Газета.Ru» данные аналитиков.

Отмечается, что подобные файлы, как правило, не затрагивают персональные данные, но информация в них все равно способна повлиять на бизнес-процессы или функционирование организаций.

В общей сложности за указанный период было зафиксировано 573 публичных заявления об утечках в российских компаниях, то есть, от двух до пяти сообщений ежедневно. При этом только в половине случаев подобные инциденты приводили к публикации баз данных, и часть обнародованных сведений оказалась повторной публикацией старых утечек.

Наиболее часто утечки случаются в сфере ретейла (139 инцидентов), услуг (85) и сегменте социальных сетей, блогов и форумов (41). Остальные случаи пришлись на промышленность, госсектор и другие сферы и отрасли.

«Утечки в ретейле связаны с наличием на рынке большого количества небольших интернет-магазинов и сервисов, которые не всегда уделяют должное внимание информационной безопасности», – отмечается в отчете.

