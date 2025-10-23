В России создали единую базу цифровых следов кибермошенников

В России создали единую базу, в которую попадает цифровой след кибермошенников. Благодаря новой системе гораздо легче бороться с серийными киберпреступниками, выявлять мошеннические кол-центры и замораживать доходы злоумышленников.

База стала продуктом совместной работы Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, МВД и Банка России, рассказал генеральный прокурор Александр Гуцан на заседании координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ. По его словам, в базе уже сейчас содержатся сведения о более чем 6 млн телефонных номеров, банковских реквизитов и интернет-ресурсов, пишут «Известия».

Цифровые следы в интернете оставляют все, и мошенники – не исключение. Речь идет о комментариях, реакциях на сообщения в соцсетях, покупках, переходах на сайты из рекламных объявлений, голосовых данных, фото и видео. Также есть такое понятие как технические цифровые следы: IP-адрес, геолокация, тип устройства и, в случае с киберпреступникам, образцы вредоносных программ. В легальных сценариях обе категории цифровых следов используются для настройки таргетированных рекламных сообщений. В нелегальных –– для фишинговых атак, в том числе с использованием дипфейков.

Сбор этих разрозненных данных в единую базу позволяет перейти от реагирования на отдельные инциденты к системному анализу всей преступной цепи. База позволит установить связи между, казалось бы, разрозненными событиями: звонком с определенного номера, переводом на конкретный счет и посещением жертвой фишингового сайта. Это превратит борьбу с мошенничеством из точечной в системную, позволяя атаковать не отдельных исполнителей, а всю их инфраструктуру, делая ее создание и поддержание экономически невыгодным и операционно сложным.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube