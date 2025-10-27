В России резко выросло количество самых разрушительных видов хакерских атак

В России резко выросло число хакерских атак, которые представляют наибольшую опасность для инфраструктуры. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные компании StormWall.

По словам аналитиков, значительно увеличилось число сразу нескольких типов киберугроз – многовекторных DDoS-атак, «ковровых бомбардировок», зондирующих атак и атак на уровне L7.

Объем многовекторных DDoS-атак в третьем квартале 2025 года подскочил в пять раз по сравнению с тем же периодом 2024 года. Доля таких попыток взлома, нацеленных на различные уровни сети, в общем объеме возросла с 24% до 51%.

Так называемые «ковровые бомбардировки», которые направлены сразу на большие диапазоны IP-адресов, также продемонстрировали рекордный рост. Их число увеличилось в 5,3 раза год к году. Эти атаки, нацеленные на вывод из строя целых сегментов инфраструктуры, стали самым быстрорастущим типом угроз.

Зондирующие атаки используются для разведки и определения уровня защиты, они имитируют поведение легитимных пользователей. Их количество выросло в 5 тысяч раз и составило 34% от общего числа атак.

На 36% увеличилось число DDoS-атак на прикладном уровне (L7). Эти хакерские действия стали более регулярными и технически сложными, именно они несут значительные финансовые и репутационные риски для бизнеса.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube